여수서 ‘섬섬아트페어’… 전국 80여 작가 작품 한곳에

9~12일 GS칼텍스 예울마루서
전국 실력파 작가들의 작품을 무료로 감상하고 마음에 드는 작품은 직접 소장할 수 있는 미술 축제가 전남광주통합특별시 여수에서 열린다.
마음에 드는 작품 현장 구입도
시민이 직접 참여하는 체험 프로그램까지 마련돼 미술을 어렵게 느끼는 사람도 부담 없이 즐길 수 있는 문화예술 축제다.
여수미술사랑협동조합과 범민문화재단은 9일부터 12일까지 여수시 GS칼텍스 예울마루에서 ‘제8회 섬섬아트페어’를 개최한다. 올해로 8회째를 맞는 섬섬아트페어는 지역 문화예술 저변을 넓히고 여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 기원하기 위해 마련됐다.
이번 행사에는 전국에서 활발하게 활동 중인 작가 80여 명이 참여해 서양화와 한국화, 조각 등 다양한 장르의 작품을 선보인다. 관람객들은 수준 높은 작품을 한자리에서 감상할 수 있을 뿐 아니라 마음에 드는 작품은 직접 구입해 소장하는 즐거움도 누릴 수 있다. 개막식에서는 한 해 동안 왕성한 창작 활동을 펼친 작가에게 ‘올해의 미술상’을 시상하며 차기 수상자 선정도 함께 진행해 지역 미술계의 창작 의욕을 북돋울 예정이다.
행사 기간에는 시민 참여 프로그램인 ‘김여사 그림 그리는 날’도 운영된다. 누구나 부담 없이 미술을 체험하고 작품을 가까이 접할 수 있도록 기획된 프로그램으로, 미술품 감상과 소장의 문턱을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 제8회 섬섬아트페어는 행사 기간 동안 무료로 관람할 수 있으며 전시와 함께 다양한 문화예술 체험 프로그램도 상시 운영된다.
이존립 여수미술사랑협동조합 이사장은 “섬섬아트페어는 예술인과 시민이 함께 만들어 온 문화예술 축제”라며 “여수세계섬박람회의 성공 개최를 응원하는 마음을 담아 다양한 전시와 프로그램을 준비한 만큼 많은 시민과 관광객이 함께해 주길 바란다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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