도로에 쓰러진 60대, 구조하러 온 순찰차에 치여 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 3일 09시 38분

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도로 위에 누워 있던 60대 여성을 구조하러 출동한 순찰차가 오히려 이 여성을 치어 숨지게 하는 사고가 발생했다.

3일 인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 20대 여성 순경 A 씨를 입건해 수사 중이라고 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 0시 45분경 인천 미추홀구 숭의동의 한 이면도로에서 순찰차를 몰고 가다 도로 위에 누워 있던 60대 여성 B 씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 경사와 함께 현장에 출동하던 중 사고를 낸 것으로 조사됐다. A 씨는 경찰 조사에서 “B 씨가 누워 있는 것을 제대로 보지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 정확한 사고 경위를 조사하고 있으며, 구속영장 신청 여부도 검토할 방침이다.

#순찰차#순찰차 사고#교통사고#미추홀경찰서
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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