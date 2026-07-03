양봉장서 벌통 구경하다…60대男 벌에 쏘여 숨져

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  • 입력 2026년 7월 3일 09시 51분

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게티이미지뱅크
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경기 동두천시의 한 양봉장에서 60대 남성이 벌에 쏘여 숨지는 사고가 일어났다.

3일 경찰과 소방에 따르면 전날 오후 3시4분경 동두천시 하봉암동의 한 양봉장에서 A씨(60대·남)가 벌에 쏘였다.

A 씨는 알레르기(아나필락시스) 반응을 보여 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

아나필락시스(Anaphylaxis)는 특정 알레르기 유발 물질에 노출된 후 수분이나 수시간 내에 전신적으로 발생하는 매우 심각한 급성 알레르기 반응이다.

경찰은 A 씨가 지인 소유의 양봉장에서 벌통을 구경하던 중 벌에 쏘인 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

#동두천시#양봉장#벌 쏘임#60대 남성#아나필락시스#알레르기 반응#심정지#병원 이송#사고 조사#벌통 구경
박태근 기자 ptk@donga.com
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