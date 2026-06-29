배재고, 야구 대회서 광주일고 상대로 “스타벅스 가야지” 응원가 논란

제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 선수들이 덕아웃에서 광주제일고를 상대로 “스타벅스 가야지”라는 응원 구호를 외쳐 논란이 일고 있다.
광주제일고는 즉각 항의했고 해당 영상이 온라인으로 퍼지면서 배재고를 향한 비난 여론이 거세지고 있다.
29일 온라인 커뮤니티에는 배재고와 광주제일고가 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 맞붙은 영상이 공개됐다.
논란은 배재고가 광주제일고를 앞서고 있는 상황에서 발생했다. 배재고 선수들이 덕아웃에서 박수를 치며 응원가를 부르기 시작했고 응원 구호에는 ‘가야지, 가야지, 스타벅스 가야지’라는 내용이 포함됐다.
이에 광주제일고 코치진은 욕설을 하며 “적당히 하라. 스타벅스를 왜 가냐”고 배재고를 향해 항의했고 심판진까지 와서 광주제일고 코치진을 진정시켰다.
배재고 선수단이 스타벅스를 응원 구호에 넣은 명확한 이유는 드러나지 않았지만, 스타벅스가 최근 텀블러 판촉 행사를 벌이며 5·18 민주화운동을 조롱했다는 논란과 무관하지 않다는 해석이 나온다.
스타벅스는 지난달 18일 제46주년 5·18 민주화운동 기념일에 텀블러 판촉 행사를 하며 ‘탱크데이’, ‘책상의 탁’ 등의 문구를 활용해 5·18 민주화 운동 희화화, 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 논란이 일었다. 이 논란으로 스타벅스 코리아 사장은 해임됐고 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과를 하기도 했다.
온라인상에서도 배재고의 응원 구호가 문제가 있다는 의견이 지배적이다. 한 누리꾼은 “경기와 상관없는 내용, 그것도 5·18 민주화운동의 아픔이 있는 광주 소재 학교를 조롱한 것은 선을 넘었다”는 의견을 내고 있다.
또 다른 누리꾼은 “출신 지역을 조롱하는 것은 바람직하지 않다. 진상을 규명해 향후 드래프트에서 영향을 줘야 한다”고 주장했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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