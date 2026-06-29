6층서 추락한 외국인, 5층 실외기에 대롱대롱…23분만에구조

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 29일 06시 27분

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뉴시스
상가건물 6층에서 추락한 외국인이 아래층 에어컨 실외기에 매달렸다가 구조됐다.

28일 인천 부평경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시40분경 부평구 부평동의 한 상가건물 5층 외벽에 설치된 에어컨 실외기에 미얀마 국적 남성(47)이 매달려있다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 소방당국은 건물 아래 에어매트를 설치한 뒤 5층 문을 강제로 개방해 이 남성을 구조했다. 신고 접수 23분 만이었다.

당시 남성은 건물 6층에 있는 미얀마 종교 기도원에서 추락했고, 20분가량 5층 외벽 실외기에 매달려있었다.

남성은 발목을 다쳤으나 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.

#실외기#구조#에어컨#추락
김예슬 기자 seul56@donga.com
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