“지하철 4호선서 작은 여성만 노려 폭행” 목격담 잇따라

퇴근 시간대 서울 지하철 4호선에서 왜소한 체격의 여성만 골라 폭행하는 남성이 있다는 주장이 온라인상에 올라와 논란이 되고 있다.
16일 소셜미디어 스레드에는 “오후 5시 30분경 동대문역사문화공원역에서 4호선 불암산행 열차 10-4 칸에 탑승한 한 남성이 체구 작은 여자만 노려 상습 폭행하더라”는 목격자의 글이 올라왔다.
목격자는 “몇 주 동안 같은 구간에서 비슷한 일이 반복되는 것을 직접 다섯 번 정도 목격했다”며 “오늘도 (이 남성이) 어떤 여성을 세게 쳐서 여성은 멍이 들었다. 또 함께 퇴근하는 지인이 직접 피해를 본 상황도 있다. 지인과 함께 멍든 여성분을 모시고 경찰서에 신고하러 갔다”고 전했다.
그는 가해 남성의 얼굴을 모자이크한 사진도 공개하며 “이 글은 특정인을 공격하거나 마녀사냥하기 위해 작성한 것이 아니다. 추가 피해를 막고, 혹시 같은 일을 겪은 분들이 있는지 확인하기 위한 것”이라고 설명했다.
이어 “특히 키가 작거나 왜소한 여성들이 주된 대상이 되는 것으로 보여 우려를 갖게 됐다”며 “더 큰 사건이 발생하기 전에 많은 분이 상황을 인지하고, 주의할 수 있길 바란다”고 했다.
그러면서 “현재 목격자와 피해자 등 총 10명이 연락을 줬다”며 “오후 5시 30분경 4호선 불암산행 열차 10-4 칸에서 20대로 보이는 남성에게 어깨빵(어깨를 고의로 부딪치는 행위), 팔꿈치로 내려꽂힘을 당하거나 반말, 폭언, 욕설 등을 들은 피해자분은 꼭 연락 부탁드린다”고 당부했다.
해당 게시글에는 누리꾼들의 제보와 목격담이 담긴 댓글이 이어졌다. 한 누리꾼은 “전날 이 사람을 봤다. 행동과 말투가 이상했다”며 “역무원이 탑승해서 주변을 살피니까 저 남성은 구석으로 가더니 상계역에서 내리더라. 노원역과 당고개역에 경찰이 있었다”고 전했다.
4호선을 타고 출퇴근하는 직장인들과 등하교하는 학생들은 불안감을 호소했다. 이들은 “노원에 사는데 4호선 탈 때 조심해야겠다” “키가 작아서 걱정된다. 조치가 취해지면 좋겠다” “전기충격기를 들고 다녀야 하나” 등의 반응을 보였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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