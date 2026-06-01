대전시, 1박 2일 ‘사이언스 나이트 캠프’ 운영

천체 관측-천문 강의 등 프로그램
대전시는 유성구에 있는 대전외국인학교에서 초등학교 4∼6학년 학생 가족을 대상으로 2026 사이언스 나이트 캠프를 운영한다고 16일 밝혔다.
시는 대전관광공사와 20일부터 다음 달 12일까지 캠프를 총 4차례 운영한다. 참가비는 아이 성인 모두 한 사람당 7만5000원이다. 이번 캠프는 대덕연구개발특구의 과학 인프라와 대전시민천문대의 천문 콘텐츠, 국제학교 영어 환경을 결합한 1박 2일 체류형 야간관광 프로그램이다. 회차당 최대 32개 가족 규모로 운영되며, 참가 가족들은 대전외국인학교 캠퍼스 내 기숙사에서 지낸다.
주요 프로그램으로는 물리·생물·화학 분야의 다양한 실험을 수행하는 ‘사이언스 레이스’, 대전시민천문대와 함께하는 천체 관측 및 천문 강의가 마련됐다. 학부모를 대상으로 국제학교 교육 환경을 소개하는 프로그램도 운영된다.
박승원 시 문화예술관광국장은 “사이언스 나이트 캠프는 과학도시 대전의 정체성을 야간관광 콘텐츠로 구현한 차별화된 프로그램”이라며 “아이와 부모가 함께 대전에서 하룻밤을 보내며 과학과 자연, 국제교육을 함께 경험할 수 있는 기회”라고 말했다. 캠프 참가 신청 일정과 세부 프로그램은 대전관광공사 홈페이지와 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0