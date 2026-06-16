설악산서 발목 다친 네덜란드인…119특수대응단 헬기 구조

설악산에서 발목 부상을 입은 외국인 여성이 강원 119특수대응단에 구조됐다.
16일 강원 119특수대응단에 따르면 이날 오전 7시 한 네덜란드 국적 여성 외국인(24)이 설악산 하산 중 발목을 접질려 보행이 어렵다는 신고가 소방 당국에 접수됐다.
사고 지점은 수목이 우거진 험준한 산악 지형으로 차량 접근이 쉽지 않았다. 인근에 헬기 착륙장조차 없어 구조가 쉽지 않은 상황이었다. 또 구조대원이 도보로 이동할 경우 상당한 시간이 소요되는 장소였다.
이에 119특수대응단은 소방헬기를 동원했다. 이후 구조대원을 헬기에서 하강시켜 요구조자의 안전을 우선 확보한 뒤 호이스트(Hoist) 장비를 활용해 구조대상자를 끌어올렸다.
이후 인제소방서 구급대와 연계해 응급의료센터가 있는 병원으로 해당 외국인을 옮겼다.
119특수대응단 관계자는 “등산객들이 안전하게 산행할 수 있도록 빈틈없는 구조태세를 유지하겠다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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