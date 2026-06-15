부산 센텀시티에 ‘AI 도시’ 실증단지 만든다

2028년까지 국비 포함 168억 투입
부산 해운대구 센텀시티 일대가 인공지능(AI) 기술이 적용된 ‘지능형 관제 및 안전’ 핵심 거점으로 떠오른다.
부산시는 국토교통부가 주관한 ‘2026년 스마트도시 특화단지 조성사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 80억 원을 확보했다고 14일 밝혔다. 이번 사업은 민간 기업이 실제 도시 환경에서 혁신적인 스마트 인프라 기술을 직접 실증하고 사업화할 수 있는 무대를 제공하는 게 핵심이다. 센텀시티는 디지털 산업, 마이스(MICE·회의, 포상관광, 컨벤션, 전시), 상업·문화 시설이 집적 돼 AI 기반 도시 운영 기술을 검증하기 유리한 입지 조건을 갖추고 있다.
시는 센텀시티 일원 120만2100m2 부지에 올해부터 2028년까지 총 168억 원(국비 80억 원, 시비 80억 원, 민간 8억 원)을 투입해 ‘AI 전환(AX) 시대를 선도하고 준비된 센텀’을 비전으로 한 스마트도시 특화단지를 조성할 계획이다.
사업은 시가 총괄하고 부산정보산업진흥원이 사업관리와 AI산업혁신지원센터 운영을 맡는다. 여기에 민간기업이 참여해 AI 플랫폼 구축과 데이터 모델링, 실증 인프라 조성, 리빙랩 운영 등을 추진할 예정이다. 리빙랩은 시민들이 생활 속에서 직접 문제점을 발견하고 해결책을 찾아 나가는 방식이다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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