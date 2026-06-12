전세 사기 예방법-부동산 계약 요령… 무엇이든 물어보세요

인천 ‘찾아가는 청년 주거 상담소’
인천시와 국토교통부는 18일 인천시청(남동구 구월동) 대회의실에서 ‘2026년 찾아가는 청년 주거 상담소’를 운영한다고 11일 밝혔다.
희망자는 16일까지 온라인 신청
이 행사는 청년층의 주거비 부담 증가와 전세사기 등 주거 관련 피해를 예방하고, 공공주택·주거금융·청약제도 등 다양한 주거 정책 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 한국토지주택공사(LH), 주택도시보증공사(HUG), 한국부동산원 등 주거 분야 전문기관이 참여해 청년들에게 맞춤형 상담 서비스를 제공한다.
상담 분야는 사회초년생을 위한 부동산 계약 요령, 부동산 금융 및 전세사기 예방 교육, 공공주택·민영주택 청약 관련 교육 등이다.
청년들이 실제 생활에서 겪는 주거 관련 궁금증을 해소하고 다양한 주거 정책 정보를 제공할 예정이다. 참여 대상은 18세부터 39세까지의 청년이다. 참가를 희망하는 경우 16일까지 인천 청년포털 ‘인천유스톡톡’ 온라인 신청 페이지를 통해 신청하면 된다. 행사와 관련한 자세한 내용도 인천유스톡톡에서 확인할 수 있다.
김세헌 인천시 청년정책담당관은 “청년들은 주거·금융 정보가 다양하고 복잡해 신뢰할 수 있는 정보를 찾는 데 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “청년들의 주거 불안을 해소하고 필요한 정책 정보를 알리는 소중한 시간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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