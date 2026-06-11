조치원복숭아축제서 블랙호크 헬기 탄다

세종시, 탑승 체험 참가자 모집
세종시는 다음 달 24일 개막하는 제24회 세종 조치원복숭아축제의 특별 프로그램인 ‘헬기 탑승 체험’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.
연서면 주민-가족 등 480명 선발
헬기 탑승 체험은 연서면 육군 항공대대와 협력해 진행하는 프로그램으로, 육군의 대표 기동헬기인 블랙호크(UH-60)가 투입된다. 연서면 항공대대를 출발해 고복저수지와 세종시민운동장, 오송역 일원을 순회한 뒤 복귀하는 코스로 약 10분간 운영된다. 참가자들은 세종시의 아름다운 자연경관과 조치원복숭아축제를 하늘에서 감상하는 색다른 경험을 할 수 있다.
참가 신청은 11일부터 20일까지 온라인으로 진행된다. 모집 대상은 연서면 주민과 가족, 개인 등이며 총 480명을 선발한다. 가족 또는 개인 신청자는 조치원복숭아축제의 ‘드레스코드’인 분홍색 옷이나 모자 등 분홍색 아이템을 착용한 사진을 첨부해 신청하면 된다. 다만 13세 이상(2013년 6월 10일 이전 출생자) 세종시민만 신청할 수 있다.
또 군 소음 피해 지역인 연서면 주민에게는 별도의 참여 기회를 제공해 지역 상생의 의미를 더할 계획이다. 모집 인원을 초과할 경우 공개 추첨을 통해 최종 참가자를 선정하며, 당첨자는 이달 25일 개별 문자로 안내된다.
탑승 체험은 축제 기간인 다음달 25일과 26일 이틀간 무료로 운영된다. 김회산 세종시 도농상생국장은 “블랙호크 헬기 탑승 체험은 올해 조치원복숭아축제에서 처음 선보이는 시민 참여형 콘텐츠”라며 “하늘에서 잊지 못할 특별한 추억을 선사할 수 있도록 안전을 최우선으로 하겠다”고 말했다.
제24회 세종 조치원복숭아축제는 다음 달 24일부터 26일까지 조치원읍 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 열린다. 복숭아 특별판매전과 헬기 탑승 체험, 복숭아 맥주 밤마실 등 다양한 프로그램이 마련된다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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