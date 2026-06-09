李 “빨리 잡아달라” 요청 3개월만에…필리핀 한인 납치·살해범 체포

2016년 필리핀에서 한인 사업가 지익주 씨를 납치·살해한 전직 필리핀 경찰이 도주 끝에 9일(현지 시간) 체포됐다.
외교부에 따르면 이날 오전 5시 15분경 필리핀 마닐라에서 지 씨 살해 사건 주범 중 한 명이자 전직 필리핀 경찰청 마약단속국 팀장인 라파엘 둠라오가 현지 경찰에게 검거됐다.
둠라오는 2016년 10월 하급 경찰관 두 명과 함께 마닐라 인근 앙헬레스에 있는 지 씨 자택에서 지 씨를 납치해 경찰청 마약단속국 주차장으로 데려가 살해한 혐의를 받는다. 지 씨는 필리핀 정부의 허가를 받은 작은 인력 파견 업체를 운영하는 평범한 사업가였다.
이 납치·살해 사건을 기획한 혐의를 받던 둠라오는 2023년 6월 1심에서 증거 불충분으로 무죄를 선고받고 풀려났다. 이후 2024년 9월 2심에서 가석방 없는 무기징역을 선고받았으나 체포영장이 발부되기 직전 도주했다.
이와 관련해 이재명 대통령은 올해 3월 필리핀 국빈 방문 당시 동포 오찬 간담회에 참석해 “(페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과의 정상회담에서) 빨리 범인을 잡아달라고 요청했고, 마르코스 대통령은 최선을 다하겠다고 말씀하셨다”고 전하기도 했다.
주필리핀한국대사관과 코리안 데스크 및 필리핀 경찰청 간의 긴밀한 공조 끝에 둠라오는 도주 약 1년 9개월 만에 체포됐다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 소식을 공유하며 “경찰, 국정원, 외교부 모두 수고하셨다. 애써주신 필리핀 당국에도 감사드린다. 수개월간 추적 끝에 우리 국민을 살해한 현지 전직 경찰을 드디어 체포했다”고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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