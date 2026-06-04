서울시 공식 브랜드 쌀과자 ‘라이스칩’ 출시

야채볶음밥·김 2개 맛 쌀과자
서울시가 라면과 빵에 이어 서울시 브랜드를 붙인 쌀과자 상품을 선보인다. 시는 4일 건강 간식 브랜드 풍심당과 협업해 쌀과자 ‘라이스칩’ 2종을 출시했다고 밝혔다. 제품은 야채볶음밥 맛과 김 맛으로 구성됐다. 앞서 서울시는 서울 간식 시리즈로 ‘서울라면’(2024년 2월)과 ‘서울빵’(올해 4월)을 출시해 판매하고 있다.
서울시는 이번에 출시한 라이스칩에 대해 “국내산 햅쌀과 채소, 참기름, 천일염 등을 사용해 만들었다”며 “튀기지 않고 구워 바삭한 식감을 구현했다”고 설명했다. 최근 맛과 건강을 함께 추구하는 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드에 맞춰 열량은 1봉지(2개) 기준 42~44kcal 수준으로 낮췄다. 당류는 1g 미만, 나트륨은 120mg 이하라고 서울시는 설명했다.
야채볶음밥 맛은 볶음밥에서 착안해 개발했다. 포장에는 광화문과 소나무, 구름 등 전통 이미지를 담았다. 김 맛은 김에 밥을 싸 먹는 맛을 구현한 것이 특징이다. 포장에는 한강 야경과 ‘서울달’, ‘한강 드론쇼’ 등 서울 관광 콘텐츠를 담았다.
라이스칩은 서울시 공식 기념품 판매점인 ‘서울마이소울샵’ 6개 매장과 동대문디자인플라자(DDP) 등에서 구매할 수 있다. 온라인에서는 DDP 온라인몰과 쿠팡, 네이버 스마트스토어, 풍심당 온라인몰 등에서 판매한다. 제품은 1박스당 5봉(봉당 2개)으로 구성됐으며 가격은 6400원이다.
송진호 기자jino@donga.com
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