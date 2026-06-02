폭발 한화에어로 건물, 스프링클러 없고 소화기도 1대뿐

5명이 숨지고 2명이 다친 한화에어로스페이스 대전사업장 사고와 관련해 경찰과 관계 기관이 2일 첫 합동 감식을 벌였다. 그러나 사고 건물이 전소되고 내부 폐쇄회로(CC)TV도 설치되지 않아 정확한 사고 원인 규명까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 한화에어로스페이스 측 역시 “관행에 따라 운영했던 것이 원인”이라면서도 정확한 폭발과 화재 원인은 설명하지 못했다.
대전경찰청은 이날 오전 10시부터 오후 4시 40분까지 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 국립과학수사연구원 등 관계 기관 전문가 30여 명이 참여한 합동 감식을 진행했다. 그러나 감식에 참여한 대전경찰청 감식원은 “유의미한 증거물로 볼 수 있는 것들이 대부분 전소돼 감식 결과가 나오기까지 시간이 걸릴 것 같다”고 말했다.
경찰은 폭발 원인과 함께 두 차례 사고 뒤 한화에어로스페이스가 안전 수칙을 준수했는지 집중 조사하고 있다. 이 공장에서는 2018년과 2019년에도 고체 추진제 작업 중 폭발 사고가 발생해 8명이 숨졌다. 당시 두 차례 특별감독에서는 안전 교육 미흡, 화학물질 관리 부실 등 총 568건의 위반 사항이 적발됐다. 이후 한화에어로스페이스와 대전시 등은 유관 기관 합동 점검을 연 2회 이상 실시하겠다고 발표했지만 소방 당국은 이날 “점검은 연 1회 실시했다”고 밝혔다.
또 소방 당국 등은 안전 설비가 미흡해 피해가 컸을 가능성에 대해서도 살펴보고 있다. 조사 결과 사고가 난 56동 세척공실에는 스프링클러와 대단위 환기시설이 설치되지 않던 것으로 나타났다. 소방 당국은 피해 건물의 소방 안전시설에 대해 “20kg 대형 소화기 1개를 배치해 두고 있었다”고 밝혔다.
세 차례나 반복된 사고와 관련해 가재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 이날 “타성과 관성에 젖어 기존 작업 방식을 버리지 못하고 수십 년 된 관행을 따라 운영했던 게 실패의 원인이 아니었나 싶다”고 했다.
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