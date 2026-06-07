與 박선원·최민희 “문제 지역만 재선거”…50곳 중 33곳이 서울

더불어민주당 일부 의원들 사이에서 7일 “투표용지가 문제된 지역만 재선거하자”는 주장이 나왔다. 전국적으로 투표 용지 부족 사태가 발생한 곳은 50개소로, 이 중 33개소가 서울에 위치했다. 장 대표는 이날 국민의힘 소속 당선인들이 배출된 지역을 포함해 전국적으로 재선거를 치러야 한다고 주장했다.
민주당 최민희 의원은 이날 페이스북을 통해 “장 대표의 전면 재선거 주장은 비상식”이라며 “투표용지가 문제된 지역만 재선거하자”고 밝혔다.
민주당 박선원 의원은 이날 페이스북에서 “투표용지로 문제가 된 지역은 재선거 해야 한다”고 밝혔다. 박 의원은 “사전투표를 해서 2~3일전에 투표용지가 얼마나 더 필요할 지 예상 가능함에도 불구하고 투표용지를 부족하게 공급한 중앙선거관리위원회는 책임지고 재선거를 보장해야 한다”고 강조했다.
이날 박 의원은 페이스북에 글을 다시 올려 “투표용지가 부족했다는 서울, 경남, 대구 재선거와 중앙선거관리위원회 국정조사(윤석열 전 대통령의 국가정보원 동원 중앙선거관리위원회 보안점검 포함)를 둘다 하자”고 주장했다.
중앙선관위에 따르면 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 전국 1만4288개 투표소 중 투표용지 부족 사태가 일어난 곳은 50개소였다. 서울 송파구 14곳을 포함해 서울 33곳, 부산 3곳, 대구 4곳, 인천 6곳, 울산 2곳, 경남 2곳 등이었다.
일부 의원들의 주장이지만 민주당에서 공개적으로 재선거 요구가 나온 것은 6·3 지방선거일 이후 3일 만이다. 앞서 민주당 조승래 사무총장은 투표용지 부족 사태가 발생한 3일 국회 브리핑에서 당시 국민의힘의 개표 중단·재선거 요구에 대해 “일고의 가치가 없다”고 일축한 바 있다.
민주당 강준현 수석대변인도 이날 기자간담회에서 “(재선거와) 관련해서 당에서 논의한 적이 없다”며 “국민의힘이 전반적인 재선거를 요구한 건가, 장 대표 혼자 한 건가. 혼자 말씀한 것이 아니겠나”라고 했다. 그는 이어 “장 대표의 경우 정치적 입지가 사면초가 상황에 있다 보니 여러 강력한 말을 하는 것 같다”고 했다.
당 지도부가 재선거와 관련해 선을 긋고 있는 상황에서 일부 민주당 의원들이 ‘문제 지역만 재선거’를 꺼낸 배경에 대해 여권 한 관계자는 “장 대표가 실현 가능성이 없는 이야기를 하고 있다는 점을 지적한 것으로 보인다”고 해석했다. 그는 “투표용지 부족 사태가 가장 문제가 된 곳이 서울이고, 서울시장 선거에서 국민의힘이 승리했는데, 국민의힘이 정말 서울시장 선거를 다시 치르자는 생각을 가지고 있을지 의문”이라고 했다.
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