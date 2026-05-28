50m 절벽서 추락한 반려견…해경이 손 물려가며 구했다

제주에서 절벽 아래로 추락한 반려견이 해경 구조대에 의해 무사히 구조됐다.
28일 서귀포해양경찰서에 따르면 전날 오전 9시30분경 서귀포시 소정방폭포 인근 해안가에서 반려견이 50m 절벽 아래로 추락했다는 신고가 접수됐다.
당시 반려견은 해안가에서 주인과 함께 산책하던 중 미끄러져 절벽 아래 갯바위에 고립됐다. 소방본부는 드론을 이용해 절벽 아래에 살아있는 반려견을 발견하고 해경에 도움을 요청했다.
해경은 연안구조정과 구조요원을 현장에 급파해 오전 9시45분경 도착했다.
구조대원들은 인근 해안을 수색해 갯바위에 고립된 반려견을 발견했다. 그러나 연안구조정이 갯바위에 직접 접안하기 어렵다고 판단한 구조요원들은 직접 바다에 들어가 동력구조보드를 이용해 갯바위로 접근했다.
이 과정에서 극도로 흥분한 반려견이 구조요원 2명의 손을 물었고, 이들은 갯바위에 긁히는 상처까지 입었다.
해당 반려견은 추락하면서 극도의 공포로 심하게 흥분했고, 구조요원들이 다가가자 거칠게 저항한 것으로 알려졌다.
구조요원들은 오전 10시31분경 반려견을 안정시켜 연안구조정으로 옮기는 데 성공했다.
이들은 광견병 감염예방과 상처치료를 위해 부산 소재 병원으로 이동해 치료를 받고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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