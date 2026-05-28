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사회
참외 잘랐더니 이쑤시개가…“마트 시식 손님이 꽂았을 수도”
동아일보
업데이트
2026-05-28 15:32
2026년 5월 28일 15시 32분
입력
2026-05-28 15:26
2026년 5월 28일 15시 26분
최재호 기자
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참외에서 나온 이쑤시개. 스레드 캡처
마트에서 구입한 참외 안에서 이쑤시개가 나왔다는 사연 글이 소셜네트워크서비스(SNS)에 올라왔다. 글쓴이는 ‘인증샷’과 함께 새 제품으로 다시 받았다는 글을 올렸다. 다만, 이쑤시개가 들어있던 것이 마트 측의 실수인지, 아니면 다른 소비자가 시식용 이쑤시개를 일부러 꽂아둔 것인지는 확인되지 않았다.
28일 스레드에는 “참외 안에서 이쑤시개가 나왔다”는 글과 사진이 올라왔다.
이 글에는 반으로 잘린 참외에 이쑤시개가 꽂혀 있는 사진도 함께 첨부됐다. 참외 겉면에는 이쑤시개로 찌른 듯한 작은 구멍 자국도 보였다.
글쓴이는 마트에서 참외를 샀다며 “이걸(이쑤시개) 왜 넣는거냐. 어떤 이쑤시개인지 모르겠고, 폐기한다”라고 말했다.
그러면서 “모르고 먹었으면 (입 안이 크게 다쳐) 끔찍했을 것 같다”며 “다들