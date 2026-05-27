1분기 합계출산률 0.95명…출생아 전년대비 14.8% 늘어

올해 3월과 1분기(1~3월) 출생아 수가 7년 만에 각각 월간, 분기 기준으로 가장 많았던 것으로 나타났다. 1분기 합계출산율은 0.95명으로 전년 동기 대비 0.12명 늘었다.
27일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’에 따르면 올 3월 출생아 수는 1년 전보다 19.4% 증가한 2만5200명으로 집계됐다. 출생아 수는 2019년 3월(2만7049명) 이후 7년 만에 월간 기준 최대로 2024년 7월 이후 21개월 연속 증가세(전년 동월비)다. 특히 전년 대비 증가율이 통계가 작성된 1981년 이후 3월 기준 가장 높았다.
올 1분기 출생아 수는 7만5013명으로 2019년(8만3030명) 이후 분기 기준으로 가장 많았다. 전년 대비 증가율(14.8%)도 역대 최고였다. 데이터처 측은 혼인 증가, 30대 여성 인구 증가, 결혼·출산에 대한 긍정적 인식 등이 영향을 미쳤다고 본다.
30대 여성의 출산 증가가 두드러졌다. 1분기 30∼34세 여성의 출산율은 여성 1000명당 88.5명으로 1년 전보다 11.3명 늘었다. 35∼39세도 여성 1000명당 62.4명으로 9.0명 증가했다.
결혼도 많이 하고 있다. 1분기 혼인 건수는 6만2309건으로 1년 전보다 6.1% 증가해 2018년 1분기 이후 8년 만에 가장 많았다. 1분기 기준 혼인 건수가 2년 연속 증가한 건 11년 만이다.
다만 사망자 수가 출생아 수를 웃돌아 인구 감소세가 이어졌다. 3월 사망자는 3만1423명으로 출생아 수보다 많아 인구는 6224명 자연 감소했다. 자연 감소 폭은 1년 전보다 3677명 줄었다.
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