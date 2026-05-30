‘월 178만원’ 中양치기 공고에…청년 등 ‘700명’ 대거 지원

중국의 한 외딴 초원 양치기 구인 광고에 700여명에 육박하는 구직자가 몰리면서 중국 내 청년 실업과 고용 위기의 심각성이 다시 한번 수면 위로 떠올랐다.
27일(현지시간) 영국 인디펜던트에 따르면 최근 몽골 남부 농장주 줘샤오융씨가 올린 양치기 모집 공고는 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에서 조회수 5900만회를 기록하며 큰 화제를 모았다.
이번 공고는 단 2명을 뽑는 자리였지만 대도시 전문직 종사자부터 공장 노동자, 대졸 초년생 등 700명 이상이 지원한 것으로 알려졌다. 농장주 줘씨는 “이렇게 입소문을 탈 줄 몰랐다”며 “일반인들이 일자리를 찾기가 얼마나 힘든지 실감했다”고 전했다. 또 지원자의 절반은 1990년대생으로, 35세 이후 급격히 좁아지는 중국 고용 시장의 현실이 고스란히 반영됐다.
현재 중국은 5%를 웃도는 공식 실업률 수치와는 달리 실제로는 불완전 고용이 심각한 상태다. 주 6일, 오전 9시부터 오후 9시까지 근무하는 ‘996 문화’와 저임금에 시달리는 청년들이 늘고 있다. 지원자 제임스 궈(21)씨는 “하루 13시간 넘게 물집이 잡히도록 일하는 공장 노동에 지쳤다”며 지원 동기를 밝혔다. 이커머스 업계 종사자 우(28)씨 역시 “도시를 벗어나 세상과 동떨어진 평화로운 삶을 살고 싶다”고 말했다.
해당 직무는 영하 30도의 혹독한 겨울을 버텨야 하지만, 숙식이 제공되고 월급이 8000위안(약 178만원)으로 민간 기업 평균인 6000위안(약 133만원)보다 높다. 전문가들은 대도시 명문대 석사 소지자도 월세와 생활비를 빼면 이만한 소득을 남기기 어렵다고 분석한다.
한편 농장주 줘씨는 수많은 지원자 중 농가 경험이 있는 1980년대생 부부 2쌍을 최종 채용한 것으로 알려졌다.
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