구로구, 오늘부터 카페 종이 팩 무상 수거

커피박 재활용 사업 참여 업소 대상
서울 구로구가 ‘커피전문점 종이 팩 수거 시범사업’에 나선다고 19일 밝혔다. 사업기간은 20일부터 12월 31일까지다. 대상은 구로구 내 커피박 재활용 사업에 참여 중인 커피전문점 가운데 이번 사업 참여를 희망한 업소들이다.
세척-건조 후 금요일에 배출하면 돼
구는 지난해부터 운영 중인 커피박 수거 체계와 연계해 사업을 진행할 계획이다. 수거업체가 커피전문점을 방문해 커피박을 수거하는 과정에서 종이 팩도 함께 가져가는 방식이다. 매주 금요일 커피박과 함께 종이 팩을 무상 수거한다.
수거 품목은 우유 팩과 주스 팩 등 멸균 팩과 일반 종이 팩류다. 참여 업소는 재활용이 원활하게 이뤄질 수 있도록 종이 팩 내용물을 비우고 세척·건조한 뒤 배출해야 한다.
종이 팩은 재활용 가치가 높지만 일반 쓰레기와 혼합 배출되는 경우가 많았다. 수거된 종이 팩은 이물질 제거와 재처리 과정을 거쳐 재생 종이 제품의 원료로 활용된다. 구로구는 시범사업 종료 이후 월별 수거 실적과 참여율, 민원 발생 여부 등을 종합 분석해 사업 확대 여부를 검토할 방침이다.
구는 주민 대상 ‘종이 팩·멸균 팩 종량제봉투 교환 사업’도 운영하고 있다. 내용물을 비우고 건조한 종이 팩 1.5kg을 모아 동주민센터에 가져오면 10L 규격 일반 종량제봉투 1장으로 교환해준다.
한재희 기자 hee@donga.com
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