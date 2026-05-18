만지고 놀고 상상하라 ‘조각도시 서울’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 18일 04시 30분

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12일 서울 광진구 서울어린이대공원을 찾은 시민들이 야외에 전시된 조각 작품을 감상하고 있다. 서울시는 이곳을 비롯해 성동구 서울숲, 송파구 동명근린공원 일대에서 11월까지 순차적으로 야외 조각 전시 행사인 ‘조각도시 서울’을 진행한다고 밝혔다.

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송은석 기자 silverstone@donga.com
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