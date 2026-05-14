“낭비벽 女·독불장군 男”…돌싱들이 꼽은 최악의 재혼 파트너

돌싱들은 재혼 상대 선택 시 낭비벽이 높은 여성이나 고집불통인 남성을 기피하는 경향이 있는 것으로 나타났다.
재혼 전문 결혼정보회사 온리-유는 지난 4일부터 10일까지 전국의 재혼 희망 돌싱 남녀 656명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 공개했다. 조사에 따르면, 재혼 상대를 고를 때 남성은 응답자의 35.1％가 ‘낭비벽’을, 여성은 37.2％가 ‘고집불통’을 최우선 배제 대상으로 꼽았다. 이어 남성은 과도한 자기애(26.5％)와 과거 집착(18.6％)을 부정적 성향으로 들었으며, 여성은 다혈질(22.3％)과 과거 집착(20.4％)을 경계하는 것으로 조사됐다.
재혼 상대와 교제하며 중점적으로 살펴보는 요소 역시 남녀 간 시각차가 뚜렷했다. 남성은 가치관과 성향 등이 잘 맞는지를 확인하는 ‘케미’(31.1％)를 가장 중요하게 여겼지만, 여성은 자녀·건강·종교 등 결혼 생활의 ‘장애물’(32.0％) 유무를 최우선으로 관찰했다. 그 뒤를 이어 남성은 장애물(26.2％)과 재정 상황(22.3％) 순으로 답했고, 여성은 재정 상황(28.1％)과 케미(23.1％)를 주요 관심사로 꼽았다.
만족스러운 이성을 찾았을 때 유지하기 바라는 관계에 대해서는 전체 응답자의 60.8％가 ‘법적 재혼’을 원한다고 답했다. 다만 2순위에서 남성은 사실혼(21.0％)을 연인 관계(15.9％)보다 선호했으나, 여성은 별거 형태인 연인 관계(22.3％)를 사실혼(19.2％)보다 선호하는 차이를 보였다.
손동규 온리-유 대표는 “아무리 장점이 많아도 결혼 생활을 위협하는 치명적 단점이 있다면 행복을 실현하기 어려우므로 장단점을 조화롭게 관찰해야 한다”고 조언했다.
댓글 0