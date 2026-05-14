울산시장 조국당 후보 “민주 김상욱 지지”…진보당과 최종 단일화 촉각

6·3 지방선거 후보 등록이 시작된 14일 황명필 조국혁신당 울산시장 예비후보가 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보와 단일화에 합의했다. 민주·진보 진영 ‘1차 단일화’가 성사되면서 민주당과 진보당 간의 ‘2차 단일화’ 성사 여부에 관심이 쏠리게 됐다.
황 후보는 이날 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 “모든 것을 종합적으로 고려한 끝에 김상욱 후보와의 단일화에 합의한다는 정치적 결단을 내렸다”고 밝혔다.
그는 “단일화 조건은 내란 세력과의 싸움에서 반드시 이길 것과 울산의 미래를 위해 조국혁신당의 좋은 정책을 반영해 줄 것”이라며 “김상욱 후보는 이들 조건을 이행하기로 약속했고 저는 그 약속을 믿는다”고 했다.
이어 “울산시장 예비후보로서의 입장과 시당위원장으로서의 책무 앞에서 많이 고민했다”며 “가장 중요한 건 울산의 미래를 위해 당리당략을 내세우지 않겠다는 다짐과 모든 표를 긁어모아 반드시 ‘국민의힘 제로(0)’를 이루겠다는 조국혁신당의 목표였다”고 강조했다.
황 후보는 또 “오늘의 1차 단일화가 진보당 김종훈 후보와의 2차 단일화를 끌어낼 촉매로 작용했으면 좋겠다”며 “김상욱 후보가 진보당과 조국혁신당 당원들의 마음을 얻기 위해 노력해 주길 바란다”고 했다.
김상욱 후보는 “황 후보가 울산의 미래를 이대로 둬서는 안 된다는 각오와 사명감으로 어려운 결정을 해주셨다”며 “시민이 주인이 되고 공정한 원칙이 작동하는 세상을 황 후보와 함께 잘 만들어 가겠다”고 화답했다.
이번 단일화로 민주·진보 진영 최종 후보 단일화 여부는 김상욱 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보 간 협상으로 압축됐다.
양측은 후보 등록 마감일인 15일까지 단일화 방식과 범위 등을 놓고 세부 협상안을 조율 중인 것으로 알려졌다. 양측은 늦어도 투표용지 인쇄가 시작되는 18일 전까지는 단일화를 마무리한다는 계획인 것으로 전해졌다.
김종훈 후보 측은 이날 입장문을 통해 “울산시장, 기초단체장, 광역의원까지 1대1 구도를 만들어야 한다는 입장에 기초해 민주당과 협의를 이어가고 있다”며 “15일 시민이 기대하는 결과를 내놓을 수 있도록 노력 중이다. 구체적인 합의 결과가 도출되면 발표하겠다”고 밝혔다.
한편 김상욱 후보는 이날 오후 울산시선거관리위원회에서 후보 등록을 마쳤고, 김종훈 후보는 15일 오전 등록할 예정이다. 보수 진영에서는 김두겸 국민의힘 후보와 박맹우 무소속 후보가 이날 각각 후보 등록을 마쳤다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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