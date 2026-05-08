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사회
김홍도 작품, 국중박에서 만나보세요
동아일보
입력
2026-05-08 04:30
2026년 5월 8일 04시 30분
이한결 기자
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7일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관 서화실에서 관람객이 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다’ 특별전에 전시된 작품을 감상하고 있다. 조선시대를 대표하는 화가 단원 김홍도의 예술 세계를 조명하는 이번 전시는 8월 2일까지 열린다.
#단원 김홍도
#국립중앙박물관
#서화실
#특별전
#작품 감상
#관람객
#8월 2일
#조선시대
이한결 기자 always@donga.com
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