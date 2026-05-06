여고생 살해 후 무인 세탁소 찾아…증거인멸 시도?

늦은 밤 광주 도심에서 일면식도 없는 고교생들에게 흉기를 휘둘러 여고생 1명을 살해하고 남고생 1명을 다치게 한 혐의로 붙잡힌 20대 남성이 범행 직후 무인 세탁소를 찾아가는 모습이 포착됐다. 증거인멸을 시도했을 가능성이 나오는 대목이다.
채널A는 5일 광주 광산구에서 살인 등의 혐의로 붙잡힌 장모 씨(24)의 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 6일 공개했다. 영상에서 장 씨는 가방을 메고 도로를 걸었다. 범행 이후 차량과 택시를 이용해 도주한 장 씨가 향한 곳은 무인 세탁소였던 것으로 파악됐다.
장 씨는 무인 세탁소에서 입고 있던 옷을 세탁한 것으로 드러났다. 증거인멸 시도했을 가능성이 보이는 대목이다. 장 씨는 경찰 조사에서 “쉬려고 (무인 세탁소에) 들어갔다”며 ‘계속 세탁소에 머물러야 해서 세탁을 했다’는 취지의 황당한 주장을 한 것으로 전해졌다.
장 씨는 5일 오전 0시 11분경 광주 광산구 월계동의 한 고등학교 인근에서 귀가하던 여학생(17)을 흉기로 공격해 살해하고, 여학생을 도우려고 달려온 남학생(17)을 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 장 씨의 공격을 받은 두 학생은 같은 학년이지만 서로 모르는 사이로, 사건이 발생한 곳의 인근 학교 학생도 아니었던 것으로 파악됐다.
장 씨는 범행 이틀 전부터 흉기를 들고 거리를 배회한 것으로 파악됐다. 경찰은 계획범죄 가능성에 무게를 두고 범행 동기와 경위를 수사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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