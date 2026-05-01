세종서 매주 화, 목요일 식료품 꾸러미 ‘선착순 나눔’

오후 2~5시 사랑나눔푸드마켓서
세종시는 매주 화·목요일마다 세종형 먹거리 기본보장사업을 통한 식료품 꾸러미를 지급한다고 3일 밝혔다.
하루 50개… 가구당 월 1회 제한
이번 사업은 기초생활보장 등 기존 복지제도의 수혜를 받지 못하면서 기본적인 생계유지에 어려움을 겪는 복지사각지대 가구를 발굴하고자 마련됐다. 시는 세종사랑나눔푸드마켓에 공휴일을 제외한 매주 화요일과 목요일 오후 2시부터 5시까지 전용 부스를 운영한다.
이곳에서는 가구당 월 1회에 한 해 2만 원 상당 식료품 꾸러미를 일일 50개 한정으로 선착순 지원한다. 식료품 지원을 희망하는 시민은 푸드마켓에서 신청서와 자가점검표 등을 작성한 뒤 꾸러미를 수령하면 된다. 다만 대리 수령은 불가능하며 시설 및 단체나 기존 푸드마켓 후원을 받는 경우 사업 대상에서 제외된다.
시는 식료품 수령자에게 기초 상담을 거쳐 긴급위기 여부를 상세히 파악하고, 읍면동 맞춤형복지팀을 통한 공공·민간 복지 서비스를 연계 안내할 방침이다. 김려수 세종시 보건복지국장은 “이번 사업은 일시적 먹거리 지원에 그치지 않고, 도움이 필요한 시민을 발굴해 맞춤형 복지로 연계하는 징검다리 역할을 할 것”이라며 “생계가 어려운 위기가구가 적시에 필요한 도움을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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