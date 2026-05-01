‘1인 10만 원’ 경남 생활지원금 지급 시작… 내달까지 신청

온라인 또는 읍면동 주민센터서
경남도가 위축된 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 전 도민을 대상으로 ‘경남도민 생활지원금’ 지급을 시작했다. 골목상권과 전통시장 등 지역경제에 직접적인 소비 진작을 유도해 지역경제 활성화로 이어질 수 있을지 주목된다.
7월 31일까지 지원금 사용 가능
도는 지난달 30일부터 모든 도민에게 1인당 10만 원씩 도민생활지원금 지급을 시작했다고 3일 밝혔다.
도민들은 다음 달 30일까지 온라인 또는 읍면동 주민센터를 방문해 시군 지역사랑상품권, 선불카드 등 자신이 원하는 형태로 도민생활지원금을 신청해 받은 후 7월 31일까지 사용하면 된다. 온라인 신청의 경우 출생연도 끝자리 홀짝제를, 방문 신청의 경우 출생연도 끝자리별 요일제를 도입하는 등 신청 초기 혼잡을 줄이고 있다.
도는 이란 전쟁 등 여파로 위축된 민생경제에 대응하기 위해 전액 도비로 도민생활지원금 예산 3288억 원을 마련했다. 그동안 채무를 대폭 감축하는 등 재정 건전성을 확보해 그 성과를 도민에게 돌려주는 정책이라는 게 경남도의 입장이다. 경남도는 “재정 건전성을 유지하면서도 필요한 시기에 과감히 쓰는 것이 책임 있는 재정 운영”이라며 “이번 지원금은 단순한 소득 보전을 넘어 위축된 소비 심리를 회복시키고 골목상권에 활력을 불어넣는 마중물 역할을 하기 위한 정책”이라고 설명했다.
다만 소비회복 기대감이 높아지는 동시에 일회성 지원의 한계도 지적되고 있다. 단기 소비 진작 효과는 있지만 구조적인 경기 회복으로 이어지기에는 부족하다는 것이다. 이에 대해 경남도는 “이번 지원은 민생 안정과 위기 대응 차원의 긴급 처방 성격이 강하다”며 “중장기적으로는 일자리와 산업 경쟁력 강화 정책을 병행해 나가겠다”고 밝혔다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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