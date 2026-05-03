유승준, Q&A 소통 예고 “‘군대 왜 안 갔나’ 질문도 괜찮아”

가수 유승준이 팬들과 소통하겠다며 Q&A 콘텐츠 진행을 예고했다.
유승준은 2일 ‘저… 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q&A 시작합니다’라는 제목의 유튜브 영상에서 근황과 함께 새로운 소통 계획을 밝혔다.
이날 유승준은 “화려한 이야기보다 있는 그대로의 삶과 마음을 나누고 싶다”면서 팬들에게 댓글이나 이메일을 통해 질문과 사연을 보내달라고 요청했다.
이어 “누구에게도 쉽게 털어놓지 못했던 고민이나 소소한 이야기 등 어떤 내용이든 괜찮다”며 “정답을 주기보다는 함께 공감하고 마음의 무게를 덜어내는 시간이 됐으면 한다”고 설명했다.
그는 특히 “저에 대해 궁금한 점, 오해나 루머, ‘군대 왜 안 갔느냐’ 같은 질문도 모두 괜찮다”며 “이제는 이야기 못할 것도 없다”고 과거 논란에 대한 언급 가능성도 시사했다.
유승준은 1997년 데뷔해 ‘가위’, ‘나나나’, ‘열정’ 등 히트곡으로 큰 인기를 얻었지만, 2002년 미국 시민권 취득으로 병역 기피 논란에 휩싸이며 입국 금지 조치를 받았다.
이후 재외동포(F-4) 비자 발급을 둘러싸고 정부와 장기간 법적 다툼을 이어오고 있으며, 현재도 관련 소송이 진행 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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