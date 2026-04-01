내달 4일부터 서울사랑상품권 1500억 원 추가 발행

온라인은 11일부터 판매 시작
서울시가 지역화폐인 서울사랑상품권 1500억 원어치를 추가 발행한다. 고유가 등으로 위축된 민생경제를 살리기 위해 할인 혜택도 최대 15%까지 확대했다.
최대 15%까지 할인 혜택 확대
29일 서울시에 따르면 시는 오프라인에서 사용할 수 있는 ‘광역 서울사랑상품권’ 1000억 원어치와 온라인 플랫폼 전용 ‘온라인 광역 서울사랑상품권’ 500억 원어치를 추가 발행한다. 오프라인 상품권은 다음 달 4일, 온라인 상품권은 다음 달 11일부터 판매된다.
오프라인 상품권은 서울 시내 48만 개 가맹점에서 사용할 수 있다. 온라인 상품권은 공공배달서비스 ‘서울배달+땡겨요’와 우체국쇼핑 내 서울 소상공인 전용관인 ‘e서울사랑샵’ 등에서 쓸 수 있다.
광역 서울사랑상품권은 구매 시 5% 할인된 가격으로 살 수 있다. 여기에 결제 금액의 2%를 상품권으로 돌려주는 페이백 혜택이 추가돼 총 7% 할인 효과를 누릴 수 있다. 페이백 제도는 소비 촉진을 위해 이번에 새로 도입됐다.
온라인 광역 서울사랑상품권은 10% 선할인에 더해 5% 페이백이 적용돼 최대 15% 혜택을 받을 수 있다. 페이백은 다음 달 4일 이후 결제 건부터 적용되며, 결제 다음 달 20일 상품권 형태로 지급된다.
서울시는 구매 첫날 접속자가 몰릴 것에 대비해 오프라인 상품권 판매 시간을 출생연도 기준으로 나눠 운영한다. 홀수 연도 출생자는 다음 달 4일 낮 12시부터 오후 2시까지, 짝수 연도 출생자는 오후 3시부터 5시까지 서울페이플러스 앱에서 구매할 수 있다.
예를 들어 1991년생은 홀수 시간대, 1992년생은 짝수 시간대를 이용해야 한다. 오후 6시 이후에는 출생연도와 관계없이 누구나 구매할 수 있다. 온라인 광역 서울사랑상품권은 다음 달 11일 오전 10시부터 출생연도 구분 없이 구매 가능하다.
사용 기한은 오프라인 광역 서울사랑상품권이 발행일로부터 5년, 온라인 광역 서울사랑상품권은 1년이다.
한재희 기자 hee@donga.com
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