한국방송통신대, ‘제9대 김종오 총장 취임식’ 개최

한국방송통신대는 지난 28일 서울 종로구 교내 디지털미디어센터(DMC)에서 제9대 김종오 총장의 취임식을 개최했다고 29일 밝혔다.
김종오 총장은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 취득했다. 2001년 한국방송통신대 경영학과 교수로 부임했으며 지난해 11월 학내 선거를 통해 제1순위 총장 임용후보자로 선출됐다. 이후 지난 3일 한국방송통신대 총장으로 정식 취임했다.
취임식에는 박찬대·고동진 국회의원, 이정헌 삼성 SDS 부회장, 정태주 경국대 총장, 이경희 한국대학교육협의회 사무총장, 고성환 전임 총장 등이 참석했다. 곽상언·김영호 국회의원, 임기근 교육부 차관, 정문헌 종로구청장, 나석권 SK사회적가치연구원장, 최재원 부산대 총장 등은 영상 축사를 전달했다.
박찬대 국회의원은 “김종오 총장님이 한국방송통신대를 향한 애정으로 평생 교육의 길을 지켜온 여정에 경의를 표하며 총장 취임을 진심으로 축하한다”고 밝혔다. 고성환 한국방송통신대 전임 총장은 “김종오 총장은 총장직 수행을 위해 오랫동안 준비해 온 적임자”라고 소개했다.
김종오 한국방송통신대 총장은 “AI와 데이터가 교육의 기반이 되는 시대지만 그 중심에는 언제나 사람이 있어야 한다”고 강조했다. 그는 이어 “에듀테크의 새로운 기준을 만들어 누구도 소외되지 않는 따뜻한 미래 대학을 만들겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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