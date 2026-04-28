고려사이버대, 중국 상하이 풍화고등학교서 입학설명회 개최

고려사이버대는 지난 17일 백창현 입학처장과 김정은 실용외국어학부 교수가 중국 상하이 풍화고등학교를 방문해 고등학교 3학년 학생 및 학부모를 대상으로 입학설명회를 개최했다고 28일 밝혔다.
입학설명회는 고려사이버대의 교육 프로그램 소개, 교수 발표, 질의응답 순서로 진행됐다. 참석자들에게 진학 경로와 학사 운영에 대한 구체적인 정보를 제공했다. 방문단은 입학설명회 이후 현지 관계자들과 교류하며 협력 관계도 강화했다. 고려사이버대 관계자는 “이번 설명회가 우수 학생을 유치하고 글로벌 교육 네트워크를 확대하는 중요한 계기가 됐다”고 설명했다.
한편 고려사이버대는 2026학년도 2학기 일반대학원과 경영전문대학원 신입생을 내달 18일부터 오는 7월 1일까지 모집할 예정이다. 경영전문대학원은 2026학년도 1학기에 개원했으며 국내 사이버대학 최초로 석·박사 통합 과정을 운영하고 있다.
이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0