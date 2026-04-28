구글 번역기에 ‘독도·김치’ 입력했더니…‘다케시마·파오차이’로

구글 번역기에서 독도와 김치를 번역하면 각각 일본과 중국의 표기가 나오는 것으로 나타났다.
서경덕 성신여대 교수는 28일 “구글 번역기에서 ‘독도’를 일본어로 번역하면 ‘独島’가 아닌 일본만이 억지 주장하는 명칭인 ‘竹島’(다케시마)로 결과가 나온다”며 “이는 명백한 오류”라고 지적했다.
그러면서 “지난해 넷플릭스의 한 예능 프로그램에서는 독도의 일본어 자막을 ‘독도(独島)’로 올바르게 표기했다”고 덧붙였다.
서 교수는 또 “‘김치’를 중국어로 번역하면 여전히 ‘泡菜’(파오차이)로 결과가 나온다”며 “김치와 파오차이는 엄연히 다른 음식”이라고 강조했다.
이어 “지난 2021년 정부에서는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시한 바 있다”고 부연했다.
그는 “최근 구글 지도에서 서해 ‘격렬비열도’의 표기 오류와 ‘독도 공항’ 검색 시 일본 ‘쓰시마(대마도) 공항’으로 안내한 것을 시정한 바 있다”며 “독도와 김치의 번역 오류도 꾸준한 항의와 공론화로 반드시 바꿔야 할 것”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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