매주 화-목요일에 ‘강원더몰’ 30% 할인쿠폰 쏜다

내달 31일까지 ‘소비촉진 기획전’
강원도 대표 온라인 쇼핑몰인 강원더몰이 27일 ‘소비촉진 특별기획전’을 시작했다. 이번 기획전은 고유가와 물가 상승으로 위축된 소비심리를 회복하고 도내 기업의 판로 확대를 위해 마련됐다.
기획전은 이날부터 다음 달 31일까지 35일간 운영된다. 주요 내용으로는 전 상품에 적용 가능한 ‘30% 할인쿠폰 이벤트’가 있다. 쿠폰은 매주 화요일과 목요일 오후 3시에 선착순 발급되며, 최대 2만 원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.
도는 이번 기획전을 통해 소비자에게 실질적인 생활물가 절감 효과를 제공하고, 입점 기업은 매출 확대를 통해 지역 내 소비 선순환 구조가 강화될 것으로 기대하고 있다.
이국영 강원특별자치도 경제정책과장은 “이번 기획전이 고물가로 위축된 소비심리를 회복하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 강원더몰을 활용한 다양한 소비촉진 정책을 지속 추진해 도내 기업의 판로 확대와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
강원더몰은 도내 중소기업의 온라인 판로 개척을 위해 강원도경제진흥원이 운영 중인 쇼핑몰로, 농수축산물과 가공품 등 다양한 제품을 판매하고 있다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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