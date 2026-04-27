본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
폐지 수레 끌고 길 건너던 70대, 차에 치여 숨져
동아일보
업데이트
2026-04-27 10:38
2026년 4월 27일 10시 38분
입력
2026-04-27 10:34
2026년 4월 27일 10시 34분
최재호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260427/133817171/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
게티이미지뱅크
새벽 시간대 수레를 끌고 무단횡단하던 70대 여성이 차량에 치여 숨졌다.
27일 인천 남동경찰서에 따르면 이날 오전 4시 45분경 남동구 만수동에 있는 편도 5차로에서 70대 여성 A 씨가 스포츠유틸리티차량(SUV)에 치였다. 그는 당시 폐지를 실은 수레를 끌고 무단횡단을 하다 사고를 당했다. A 씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 숨졌다.
경찰은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 운전자인 60대 남성 B 씨를 불구속 입건한 상태다. 그는 경찰 조사에서 “피해자를 보지 못했다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. 음주나 마약, 무면허 운전은 아닌 것으로 확인됐다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
#인천광역시
#남동구
#만수동
#무단횡단
#폐지 수레
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
달걀 하루 몇 개까지 괜찮을까?…핵심은 ‘이것’[건강팩트체크]
2
817억 ‘가족거래’ 눈감은 국세청…엉뚱한 기업·개인 세무조사도
3
“이게 학교 밥?”…외신이 주목한 한국 ‘코스형 급식’
4
김소영·오상진 신생아 아들, 벌써 ‘완성형’…“인물 보소”
5
운동 안 해도 뇌 젊어지는 단백질, 국내 연구진이 찾았다
6
‘트럼프 대피’ 아수라장서…와인 챙긴 여성, 샐러드 먹은 남성
7
김용 출마 무산…與, 하남갑 이광재·평택을 김용남·안산갑 김남국
8
“물 수 없다면 들이받는다”…부리 없는 앵무새, 서열 1위 오른 비결
9
[단독] ‘모텔 살인’ 수법…수면제 먹여 남성 돈 4900만원 털었다
10
마라톤 ‘2시간 벽’ 깬 74만원짜리 ‘97g 러닝화’, 뭐길래?
1
삼성전자 노조 집회날 파운드리 생산 58% 급감…“총파업시 30조 피해”
2
장동혁 “李, 선거 앞두고 삼전 노조 손 들어줄수도”
3
[김승련 칼럼]장동혁의 버티기, 한동훈의 패러독스
4
삼성전자, 노조 집회날 파운드리 생산 58% 급락… 파업 우려 커져
5
개혁신당 조응천, 경기지사 출마…“기득권 양당 말고 찍을 사람 저밖에”
6
‘사냥 취미’ 美백만장자, 코끼리 엄니에 찔려 사망
7
[단독]“디지털 유언장은 무효”… 68년간 손글씨만 인정
8
트럼프 “우린 미친 세상에 살고있다…총격범, 상당히 문제있는 사람”
9
지금 서울 아파트 전세는… “부르는게 값”
10
“트럼프가 내쫓는 엘리트 데려와라… 지금이 ‘인재 유치 황금기’”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
달걀 하루 몇 개까지 괜찮을까?…핵심은 ‘이것’[건강팩트체크]
2
817억 ‘가족거래’ 눈감은 국세청…엉뚱한 기업·개인 세무조사도
3
“이게 학교 밥?”…외신이 주목한 한국 ‘코스형 급식’
4
김소영·오상진 신생아 아들, 벌써 ‘완성형’…“인물 보소”
5
운동 안 해도 뇌 젊어지는 단백질, 국내 연구진이 찾았다
6
‘트럼프 대피’ 아수라장서…와인 챙긴 여성, 샐러드 먹은 남성
7
김용 출마 무산…與, 하남갑 이광재·평택을 김용남·안산갑 김남국
8
“물 수 없다면 들이받는다”…부리 없는 앵무새, 서열 1위 오른 비결
9
[단독] ‘모텔 살인’ 수법…수면제 먹여 남성 돈 4900만원 털었다
10
마라톤 ‘2시간 벽’ 깬 74만원짜리 ‘97g 러닝화’, 뭐길래?
1
삼성전자 노조 집회날 파운드리 생산 58% 급감…“총파업시 30조 피해”
2
장동혁 “李, 선거 앞두고 삼전 노조 손 들어줄수도”
3
[김승련 칼럼]장동혁의 버티기, 한동훈의 패러독스
4
삼성전자, 노조 집회날 파운드리 생산 58% 급락… 파업 우려 커져
5
개혁신당 조응천, 경기지사 출마…“기득권 양당 말고 찍을 사람 저밖에”
6
‘사냥 취미’ 美백만장자, 코끼리 엄니에 찔려 사망
7
[단독]“디지털 유언장은 무효”… 68년간 손글씨만 인정
8
트럼프 “우린 미친 세상에 살고있다…총격범, 상당히 문제있는 사람”
9
지금 서울 아파트 전세는… “부르는게 값”
10
“트럼프가 내쫓는 엘리트 데려와라… 지금이 ‘인재 유치 황금기’”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
민주당 제명된 김관영 “무소속 출마 고민…늦어도 내주 입장 발표”
조응천 경기지사 출마에 야권 단일화론 부상…이준석 “아쉬운 쪽은 국힘”
“놀이공원서 돈 버는 방송?”…디즈니, 인플루언서 규제 검토
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0