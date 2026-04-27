“자택 임종 돕는다”… 성남시 ‘내집 생애말기케어’ 도입

재택의료 서비스, 전 시민으로 시범 확대
경기 성남시가 임종을 앞둔 시민이 병원이 아닌 자택에서 의료와 돌봄을 받으며 생을 마무리할 수 있도록 하는 ‘내집 생애말기케어 사업’을 시범 도입한다. 재택의료 대상을 전 시민으로 확대한 것은 전국에서 처음이다.
26일 성남시에 따르면 이번 사업은 거동이 불편한 만성질환자 가운데 기초생활수급자나 차상위계층, 독거노인 등에 한정됐던 재택의료 서비스를 일반 시민까지 넓힌 것이 핵심이다. 방문 진료와 돌봄을 연계해 자택에서 임종을 준비할 수 있도록 지원한다.
특히 자택에서 사망할 경우 협약 의료기관 의사가 사망진단서를 발급해 곧바로 장례 절차로 이어지도록 한 점이 눈에 띈다. 기존에는 112나 119 신고 이후 경찰 확인과 검시 절차를 거쳐야 해 장례가 지연되는 등 자택 임종이 현실적으로 쉽지 않았다.
시는 성남시의사회와 성남시의료원, 지역 의원 등과 협약을 맺고 방문 진료 체계를 구축했다. 이를 통해 지역 기반 의료와 돌봄을 결합한 임종 지원 모델을 운영할 계획이다.
신상진 성남시장은 “시민이 병원이 아닌 집에서 가족과 함께 존엄하게 생을 마무리하는 것은 기본적인 권리”라며 “제도 개선을 정부에 건의해 전국 확산으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
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