소상공인 매출 촉진을 위한 ‘동행축제’

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소상공인 매출 촉진을 위한 ‘동행축제’가 열리고 있는 인천 부평 문화의거리에서 24일 시민들이 매대에 놓인 비녀를 살펴보고 있다. 동행축제는 중소벤처기업부가 주관하는 전국 단위 소비촉진 행사로 다음달 10일까지 진행된다.

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변영욱 기자 cut@donga.com
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