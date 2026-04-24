5~6월에 평창 여행하면 쓴 돈 절반 환급

강원 평창군이 여행 경비의 50%를 돌려주는 ‘반값 여행’ 시범사업을 펼친다. 23일 평창군에 따르면 다음 달부터 시행하는 ‘2026년 지역사랑 휴가 지원 시범사업―반값 여행’ 1차 사전 신청을 27일부터 선착순 접수한다.
이 사업은 평창을 방문하는 관외 관광객에게 여행 경비의 50%를 모바일 평창사랑상품권으로 환급해 주는 것으로 총 2회차로 나눠 진행한다. 지원 대상은 평창군 및 인접 시군(강릉, 영월, 정선, 횡성, 홍천)을 제외한 지역에 거주하는 내국인 관광객으로 개인은 물론 청년, 가족, 단체 단위로도 참여할 수 있다. 최대 환급 규모는 개인 10만 원, 청년(19∼34세) 14만 원, 가족 50만 원, 2인 이상 단체 20만 원이다.
1차 사전 신청은 27일 오전 10시에 시작하며 예산 소진 시 마감된다. 여행 가능 기간은 5, 6월이다. 사전 신청은 평창군 문화관광 홈페이지에서 여행 시작일 최소 3일 전까지 해야 한다.
지역사랑 모바일 상품권 ‘CHAK’ 앱을 설치한 뒤 모바일 평창사랑상품권을 구매해 CHAK 가맹점에서 QR 결제하거나 대표 신청자 개인 신용카드로 결제하면 된다. 여행 경비 지출을 위해 모바일 평창사랑상품권을 구매할 경우 약 12% 할인 혜택이 추가로 적용돼 실질적인 여행 경비 절감 효과가 더욱 클 것으로 예상된다.
여행을 마친 뒤에는 7일 이내(주말 및 공휴일 제외) 평창군 문화관광 홈페이지를 통해 정산 신청을 해야 하며, 사전 신청 시 지정한 여행 기간 내 결제한 내역만 인정된다. 정산 신청 시에는 평창군 지정 유료 관광지 1곳 방문 인증 사진과 개인 신용카드 영수증, 숙박시설 이용 확인서 등 관련 증빙자료를 제출해야 한다.
주유소, 카센터, 금은방, 보습학원, 유흥 시설 등 일부 업종은 지원 대상에서 제외된다. 김복재 평창군 관광정책과장은 “이번 사업은 단순한 관광 지원을 넘어 지역경제의 선순환을 유도하기 위한 정책”이라고 말했다.
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