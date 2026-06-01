최태원 “전속력 AI 전환… ‘1인 1에이전트’ 도입”

‘2026 뉴 이천포럼’서 강조
“반도체부터 인프라까지 모두 갖춰
AI 도약 ‘절호의 기회’ 놓치면 안돼”
최태원 SK그룹 회장이 그룹 차원의 신속하고 전방위적인 인공지능 전환(AX)을 주문했다. 인공지능(AI)이 개인 업무보조 수준을 넘어 조직 전체의 성과 창출을 위해 활용되어야 한다는 지적이다.
14일 SK그룹에 따르면 최 회장은 11∼13일 경기 이천시 SKMS연구소에서 열린 ‘2026 뉴 이천포럼’에 참석해 AI 전환 중심 경영으로 대전환을 강조했다. 최 회장은 이 자리에서 “360도 전방위로, 전속력으로 AX에 돌입해야 할 때”라며 전 구성원의 참여를 당부했다.
뉴 이천포럼은 기존 SK그룹 경영진이 모여 성장 방안을 논의하던 ‘경영전략회의’와 임직원들이 모여 토론하던 ‘이천포럼’을 통합한 행사다. 최 회장을 비롯해 최재원 SK그룹 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장 및 주요 계열사 최고경영자(CEO)가 모두 모였다.
최 회장은 AI 활용과 관련해 ‘나의 AI’를 넘어 조직 전체의 성과로 이어지는 ‘우리의 AI’로 진화해야 한다고 했다. 그는 “구성원의 90% 이상이 AI를 쓰고 있다”며 “개인적으로 쓰는 AI를 넘어 우리가 하는 일을 조직 전체의 성과로 이어줄 AI가 필요하다”고 말했다. 최 회장은 AX의 첫 단계에 대해선 “각자 업무를 재정의하고, AI를 통해서 무엇을 어떻게 혁신할지 파악하는 것”이라고 설명했다.
이를 위해 최 회장은 ‘1인 1에이전트’를 도입하겠다고 밝혔다. AI 에이전트는 생성형 AI를 기반으로 사용자의 업무 목표를 이해하고 자료 검색·요약, 문서 작성, 일정 관리 등을 수행하는 AI 비서형 시스템이다. 최 회장은 스스로 수십 개의 ‘회장 아바타 에이전트’를 만들어 각 계열사 경영진 및 구성원, 다른 AI 에이전트들과 소통하게 할 것이란 구상을 밝혔다.
최 회장은 AX의 본질이 ‘운영 개선’이라고 강조했다. 그는 “수많은 난제를 돌파하고 미래 기회에 대응할 힘은 결국 운영 개선에서 나온다”며 “AX는 운영 개선의 실행력을 높일 수 있는 가장 좋은 수단”이라고 말했다.
한편 최 회장은 SK그룹이 가진 AI 산업 역량에 대해서도 자신감을 나타냈다. 최 회장은 “메모리 반도체부터 데이터센터 인프라, 에너지, 전기화 능력까지 이른바 ‘풀스택(Full-Stack)’ 경쟁력을 모두 갖춘 기업은 드물다”고 평가했다. 그러면서 그는 “지금 전속력으로 전방위적인 AX를 실행하지 않으면 절호의 기회는 다시 오지 않을 것”이라고 강조했다.
이번 포럼에서는 AI 에이전트 ‘스카이’가 회의 내용을 실시간 요약 발표하고, 가상 AI 패널이 토론에 참여하는 등 SK그룹 내 AI 역량이 시연돼 눈길을 끌기도 했다.
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