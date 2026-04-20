고속도로 휴게소서 멧돼지 난동…女화장실 문 ‘쿵쿵’

고속도로 휴게소에 출몰한 멧돼지가 사람들을 위협해 현장이 아수라장이 됐다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.
20일 채널A에 따르면 14일 경기 가평군 벚꽃길휴게소에 갑자기 멧돼지 한 마리가 나타났다.
당시 상황이 담긴 영상을 보면 멧돼지는 휴게소 건물 화장실 앞에 서 있던 한 여성에게 돌진했다. 놀란 여성은 소리를 치며 계단 아래로 뛰어 내려온 뒤 “화장실 갔으면 큰일 날 뻔했다”며 가슴을 쓸어내렸다.
이후 주변을 두리번거리던 멧돼지는 인근 가게의 유리문을 들이받더니 여자 화장실 출입문으로 달려들며 안으로 들어가려고 했다. 다행히 문은 열리지 않았다.
신고를 받은 소방 당국이 현장에 도착했을 당시에는 멧돼지의 모습이 보이지 않았다. 소방은 2시간가량 일대를 수색했으나 끝내 멧돼지를 발견하지 못했다.
소방은 멧돼지가 인근 야산에서 먹이를 구하러 휴게소까지 내려온 것으로 보고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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