울산, 520억 원 들여 노후 상수관 정비

2032년까지… 남목 지역 중심
울산시가 노후 상수관 정비 사업에 나선다. 국비를 확보해 수돗물 공급 체계를 전반적으로 개선하겠다는 계획이다.
울산시는 기후에너지환경부 주관 ‘2027년 노후 상수도 정비사업’ 공모에 선정됐다고 16일 밝혔다. 이번 사업에는 국비와 시비 각각 260억 원 등 총 520억 원이 투입되며, 내년부터 2032년까지 단계적으로 추진된다.
시는 상수도 관망을 정비하고 유지관리 체계를 구축해 수돗물 공급과 사용량, 수질·수압, 누수량 등을 구역별로 관리할 계획이다. 이와 함께 누수 탐사와 복구, 유량·수압 분석, 지리정보시스템(GIS) 데이터 정비도 병행한다.
특히 대형 차량 통행이 잦아 관로 부담이 큰 동구 남목 지역을 중심으로 노후 상수관 정비를 추진한다.
시 관계자는 “확보한 국비를 바탕으로 사업을 차질 없이 진행해 시민에게 보다 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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