삼척 환선굴 전망대서 60대 관광객 돌연 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 09시 22분

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강원도소방본부 제공
강원도소방본부 제공
강원 삼척시 유명 관광지 환선굴에서 60대 남성 관광객이 관광 도중 숨졌다.

15일 강원도소방본부 등에 따르면 전날(14일) 오후 4시 53분경 삼척시 신기면 환선굴 내 은하전망대에서 A 씨(65)가 전망대를 둘러보던 도중 갑자기 쓰러졌다.

A 씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 목격자 등을 상대로 정확한 경위를 조사 중이다.
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송치훈 기자 sch53@donga.com
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