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사회
삼척 환선굴 전망대서 60대 관광객 돌연 숨져
동아일보
업데이트
2026-04-15 09:46
2026년 4월 15일 09시 46분
입력
2026-04-15 09:22
2026년 4월 15일 09시 22분
송치훈 기자
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강원도소방본부 제공
강원 삼척시 유명 관광지 환선굴에서 60대 남성 관광객이 관광 도중 숨졌다.
15일 강원도소방본부 등에 따르면 전날(14일) 오후 4시 53분경 삼척시 신기면 환선굴 내 은하전망대에서 A 씨(65)가 전망대를 둘러보던 도중 갑자기 쓰러졌다.
A 씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 목격자 등을 상대로 정확한 경위를 조사 중이다.
#환선굴
#삼척
#전망대
#은하전망대
#추락사
#관광객
송치훈 기자 sch53@donga.com
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