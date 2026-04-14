벽 들이받고도 ‘풀엑셀’…경찰 피해 도망간 음주운전 차량의 최후

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음주운전 의심 차량을 막는 경찰차. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처
음주운전 의심 차량을 막는 경찰차. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처
술에 취한 운전자가 경찰을 피해 도주하다 사고를 낸 뒤 검거됐다.

유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’은 10일 ‘차가 멈추지 못하는 이유?’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에는 음주운전 의심 신고를 받고 한 아파트 지하 주차장에 출동한 경찰의 모습이 찍혔다. 경찰은 당시 음주운전을 하고 있다고 의심되는 경차를 발견하고 다가갔다. 하지만 경차는 갑자기 속도를 높여 도주하기 시작했고, 이에 주차장 밖에서 대기 중이던 또 다른 경찰차가 지하 주차장 출입로로 들어와 경차를 막아섰다.

음주운전 의심 차량을 막는 경찰차. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처
음주운전 의심 차량을 막는 경찰차. 대한민국 경찰청 유튜브 캡처
경차는 도주 과정에서 주차장 외벽에 차량을 박는 사고를 냈다. 경차 운전자는 사고가 났음에도 가속 페달을 밟았고 이 때문에 차량에서는 연기가 났다. 이후 뒤따라온 경찰이 유리창을 깨고 운전자를 제압하고 나서야 추격극은 막을 내렸다. 경찰은 운전자를 도로교통법 위반 혐의로 검거했다.

경찰 조사 결과 당시 운전자의 혈중 알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었다. 도로교통법 개정안에 따르면 면허취소 수준 음주운전 적발 시 1년 이상 2년 이하 징역이나 500만원 이상 1000만원 이하 벌금 처벌을 받을 수 있다.

#경차#도주#외벽#차량#운전자#도로교통법 위반#개정안
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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