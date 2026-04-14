벽 들이받고도 ‘풀엑셀’…경찰 피해 도망간 음주운전 차량의 최후

술에 취한 운전자가 경찰을 피해 도주하다 사고를 낸 뒤 검거됐다.
유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’은 10일 ‘차가 멈추지 못하는 이유?’라는 제목의 영상을 올렸다.
영상에는 음주운전 의심 신고를 받고 한 아파트 지하 주차장에 출동한 경찰의 모습이 찍혔다. 경찰은 당시 음주운전을 하고 있다고 의심되는 경차를 발견하고 다가갔다. 하지만 경차는 갑자기 속도를 높여 도주하기 시작했고, 이에 주차장 밖에서 대기 중이던 또 다른 경찰차가 지하 주차장 출입로로 들어와 경차를 막아섰다.
경차는 도주 과정에서 주차장 외벽에 차량을 박는 사고를 냈다. 경차 운전자는 사고가 났음에도 가속 페달을 밟았고 이 때문에 차량에서는 연기가 났다. 이후 뒤따라온 경찰이 유리창을 깨고 운전자를 제압하고 나서야 추격극은 막을 내렸다. 경찰은 운전자를 도로교통법 위반 혐의로 검거했다.
경찰 조사 결과 당시 운전자의 혈중 알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었다. 도로교통법 개정안에 따르면 면허취소 수준 음주운전 적발 시 1년 이상 2년 이하 징역이나 500만원 이상 1000만원 이하 벌금 처벌을 받을 수 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0