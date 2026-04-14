울산, 조선 디지털 인재 2000명 키운다…교육 거점 구축 추진

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울산시가 조선업의 디지털 전환을 위한 인재 양성 거점 구축에 나선다. 울산시는 산업통상부의 ‘조선산업 핵심 인재 디지털 양성 기반 구축 사업’ 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다. 이에 따라 올해부터 2030년까지 울산정보산업진흥원, 울산대와 함께 교육 거점을 조성한다. 사업비는 300억 원으로 이 가운데 200억 원은 국비가 투입된다. 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용할 수 있는 실무형 인재 2000명 양성이 목표다.



시는 울산정보산업진흥원 선박통합데이터센터와 울산대 조선해양공학관 등을 활용해 교육 환경을 구축할 계획이다. 확장현실(XR) 시뮬레이터, 협동 로봇, 디지털 트윈 등 첨단 장비를 활용해 구직자와 재직자를 함께 교육한다. 중소기업 지원도 포함됐다. 고가 장비를 갖추기 어려운 기업을 위해 개방형 연구실(오픈랩)을 제공해 기술 격차를 줄일 방침이다.



시는 이번 사업을 통해 숙련 인력을 제때 공급하고 외국 인력 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대한다. 시 관계자는 “조선산업을 기술 중심 산업으로 바꾸는 계기가 될 것”이라며 “울산을 조선 디지털 인재 양성 거점으로 키우겠다”고 말했다.



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