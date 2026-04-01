경찰 “완도 화재前 외국인 근로자 혼자 토치 작업”

소방관 2명이 순직한 전남 완도군 냉동창고 화재는 규정을 어기고 외국인 근로자 혼자 토치 작업을 하던 중 발생한 것으로 드러났다. 경찰은 근로자 2명을 실화 혐의로 입건할 방침이다.
13일 전남경찰청 등은 전날 발생한 완도군 냉동창고 화재 원인을 규명하기 위해 중국 국적 근로자 한모 씨(34)를 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰에 따르면 화재 당시 시공업체 대표 김모 씨(68)는 현장을 비운 상태였고 한 씨가 혼자 15분간 토치로 냉동실 바닥 등에 있는 에폭시를 제거하다가 화재가 발생했다. 산업안전보건법 등에 따르면 화기 작업은 2인 1조가 원칙이지만 이 현장에서는 지켜지지 않았다.
한편 이날 이재명 대통령은 순직한 박승원 소방경과 노태영 소방교의 빈소가 마련된 전남 완도장례식장에 조전을 보내 “고인의 숭고한 헌신과 희생을 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다. 김민석 국무총리는 빈소를 찾아 옥조근정훈장을 직접 추서했다. 두 사람은 1계급 특진됐다. 영결식은 14일 오전 9시 완도 농어민문화체육센터에서 엄수될 예정이다.
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