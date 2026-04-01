대전 시내버스 1022대 상반기 안전 점검

타이어 마모-리프트 작동 등 확인
대전시는 간선급행버스(BRT)를 포함한 지역 내 전체 시내버스 1022대를 대상으로 상반기(1∼6월) 일제 점검을 실시한다고 13일 밝혔다.
이번 점검은 20일부터 30일까지 진행되며, 대전시버스운송사업조합, 지역 버스노동조합, 한국교통안전공단 대전세종충남본부와 합동 점검반을 구성해 시내버스 기점지와 종점지 등 23곳에서 이뤄질 예정이다.
점검 항목은 타이어 마모 상태, 하차문 압력 감지기 작동 여부, 저상버스 리프트 작동 여부, 차량 내외부 청결 상태 등이다. 특히 타이어 마모 상태와 재생타이어 사용 여부, 하차문 센서 및 안전 감지기 작동 상태 등 승객 안전과 직결되는 사항을 중점적으로 점검한다. 아울러 운수 종사자의 근무 환경 개선을 위해 버스 기점지 내 식당 위생 상태와 관리 실태도 함께 살필 계획이다.
가벼운 지적 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 그 외 사항은 일정 기간 내 개선을 요구한 뒤 이행 여부를 확인할 방침이다. 시는 이번 점검 결과를 향후 시내버스 서비스 평가에 반영해 서비스 품질 개선에 활용할 계획이다. 시내버스 일제 점검은 매년 상·하반기 두 차례 정기적으로 실시된다.
남시덕 시 교통국장은 “고유가와 기후 위기 대응으로 대중교통 이용의 중요성이 커진 만큼, 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 철저히 점검하겠다”고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
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