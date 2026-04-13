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사회
마지막 벚꽃 아래서 ‘찰칵’
동아일보
업데이트
2026-04-13 04:33
2026년 4월 13일 04시 33분
입력
2026-04-13 04:30
2026년 4월 13일 04시 30분
김태영 기자
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12일 대전 낮 기온이 영상 20도 이상을 기록하며 완연한 봄 날씨를 보인 가운데 배재대 학생들이 캠퍼스 내 벚꽃나무 아래에서 사진을 찍고 있다.
#대전
#봄 날씨
#배재대
#캠퍼스
#벚꽃나무
김태영 기자 live@donga.com
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