마지막 벚꽃 아래서 ‘찰칵’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 13일 04시 30분

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12일 대전 낮 기온이 영상 20도 이상을 기록하며 완연한 봄 날씨를 보인 가운데 배재대 학생들이 캠퍼스 내 벚꽃나무 아래에서 사진을 찍고 있다.

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김태영 기자 live@donga.com
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