고속도로 달리는 버스서 불…운전기사 등 28명 대피

12일 오후 경기 용인 기흥휴게소 인근을 달리던 고속버스에서 불이 나 운전기사와 승객 28명이 자력 대피했다. 다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
경기소방재난본부에 따르면 이날 오후 3시 58분경 용인시 기흥구 보라동 경부고속도로 서울 방향을 달리던 고속버스에서 화재가 발생했다는 신고가 다수 접수됐다.
소방 당국은 장비 11대, 인력 28명을 투입해 신고 접수 19분 만인 오후 4시 17분경 큰 불을 껐다. 이어 3분 뒤인 오후 4시 20분경 불을 완전히 껐다.
이 화재로 고속버스 1대가 완전히 탔다. 고속버스 근처의 방음벽도 일부 소실됐다.
당시 버스에는 운전기사를 포함해 총 28명이 탑승해 있었던 것으로 조사됐다. 모두 자력 대피해 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.
해당 버스는 전기 버스가 아닌 것으로 조사됐다.
관계 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사할 방침이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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