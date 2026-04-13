오늘부터 정지용 시인 기리는 온라인 백일장

지용제 행사 쇼츠 영상도 공모
충북 옥천문화원은 시(詩) ‘향수(鄕愁)’의 시인이자 현대시의 선구자인 정지용(1902∼1950)의 문학정신을 기리는 제39회 지용제 부대행사로 ‘e-지용제(온라인 백일장) 끄적끄적 시 쓰기’ 대회를 마련한다고 12일 밝혔다.
참가 자격이나 글의 형식, 분량 등은 제한이 없다. 13일부터 다음 달 17일까지 옥천문화원 누리집을 통해 참여하면 된다. 심사는 초·중·고·일반부로 나눠 진행하고, 우수작 40점에는 문화상품권이 지급된다. 또 올해 지용제 행사 장면 등을 촬영한 쇼츠 영상도 다음 달 22일까지 공모한다. 우수작 3점에는 1등 50만 원, 2등 30만 원, 3등 20만 원의 상금을 각각 준다.
충북도 우수축제로 지정된 지용제는 ‘시(詩)끌북적 문학축제’로 주제로 다음 달 14∼17일 정지용 생가가 있는 옥천 구읍 일원에서 열린다. 1989년 제정된 지용제는 해마다 정 시인 생일(음력 5월 15일)에 맞춰 그의 생가가 있는 옥천 일원에서 열린다. 정 시인은 섬세하고 독특한 언어로 대상을 선명히 묘사해 한국 현대시의 새로운 경지를 개척한 인물로 평가받고 있다.
장기우 기자 straw825@donga.com
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