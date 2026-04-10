동아방송예술대, 최용혁 이사장 ‘국제방송교류재단’ 이사 선임

동아방송예술대는 최용혁 학교법인 공산학원 이사장이 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 이사로 선임됐다고 10일 밝혔다. 동아방송예술대는 학교법인 공산학원이 설립한 방송예술대학이다.
국제방송교류재단은 지난 9일 창립 30주년을 맞아 기념 행사를 개최하고 최용혁 이사장을 포함한 신임 이사들에게 임명장을 수여했다. 아리랑TV를 운영하는 국제방송교류재단은 방송 프로그램·영상·광고 제작과 국내외 송출, 위성·지상파·케이블·OTT 등 다양한 매체를 활용한 해외 송출, 글로벌 미디어 협력 및 국제문화교류 사업 등을 수행하고 있다.
최용혁 이사장은 서울과학기술대 대학원 방송통신정책 박사 과정을 수료하고 동아방송예술대 총장을 역임했다. 동아방송예술대에서 방송예술 및 K-컬처 인재 양성에 집중하며 교육과 산업을 연결하는 기반을 구축했다. 현재 학교법인 공산학원 이사장으로 재직 중이다.
최용혁 이사장은 국제방송교류재단 이사로서 한국 문화 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략 자문, 교육과 산업을 연계한 인재 양성 기반 확대, 해외 방송 및 플랫폼과의 협력 강화에 기여할 계획이다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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