“김치통에 돈가스 26장 싸가더라”…무한리필 사장의 한숨

서울 구로구의 한 무한리필 식당 측이 최근 일부 손님들이 돈가스 여러 장을 밖으로 몰래 포장해 가는 등 음식 무단 반출이 반복되고 있다며 자제를 당부했다. 이 식당은 매일 갓 튀긴 돈가스와 날마다 다른 반찬 약 7가지, 음료 4종류를 8000원에 무한리필로 판매한다.
지난달 19일 식당 측은 인스타그램을 통해 “최근 매장 내에서 지속적으로 돈가스, 샐러드, 반찬 등을 외부에서 챙겨온 반찬통이나 일회용 비닐봉지에 몰래 포장해 반출하려다 적발되는 사례가 많다”고 밝혔다.
이어 “(손님들에게) 이유를 여쭤보면 ‘다 못 먹을 것 같아서’라고 하신다. 그런데 돈가스를 12장씩 싸가신다”며 “8L짜리 김치통에 (돈가스) 26장을 싸가신 분이 현재 1등”이라고 토로했다.
식당 측은 “여태까진 여러 가지 이유로 모두 어려운 상황이니 안타까운 마음에 ‘그러지 마시라’고 경고만 드리고 해프닝으로 넘겼다”며 “이 안내문 이후 같은 일이 반복된다면 경찰에 즉시 신고하겠다”고 경고했다.
그러면서 “뷔페 음식은 매장 내 취식을 원칙으로 한다”며 “저 또한 넉넉한 형편이 절대 아니다. 저는 봉사하는 것이 아니라 장사하는 것”이라고 강조했다.
이어 “혹시 이런 상황을 목격하게 되면 카운터에 알려 달라. 제보자분께 피해 없도록 조치하겠다”고 했다.
아울러 “정말 사정이 힘든 고객님이 계신다면 오후 1시 30분 이후 매장에 방문해 주면 갓 튀긴 돈가스와 음식을 대접해 드리겠다”며 “돈가스 및 반찬들도 챙겨드리겠다”고 덧붙였다.
식당 측은 하루에 100인분가량 판매했다고 생각했지만 실제 정산 결과 수입은 80인분 수준에 그쳤다고 밝혔다. 처음에는 손님들이 많은 양의 음식을 먹은 것으로 판단했지만 이후 무단 반출이 잇따라 적발됐다고 한다.
무한리필 식당에서 음식을 허락 없이 무단으로 포장할 경우 절도죄나 업무방해죄가 적용될 수 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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